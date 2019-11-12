ЕС может пойти на уступки Кремлю - журналист

Европейский Союз планирует продлить санкции против России за агрессию против Украины. Вместе с тем ЕС не исключает уступок в сторону Москвы.

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Санкции ЕС против России, вероятно, будут продлены в декабре. Но я не удивлюсь, если будет какой-то шаг в сторону Москвы. Например, Лаврова пригласят в Совет иностранных дел ЕС. А дальше станет возможным восстановление саммита ЕС-Россия", - написал Йозвяк.

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Ранее ЕС продлил ограничения против России до 31 января 2020-го. На сегодня в санкционном списке Евросоюза 166 человек и 47 компаний. Среди них заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Российские компании "Аэрофлот", "Сбербанк", "ВТБ Банк".