ЕС и Великобритания согласовали соглашение о Brexit

Борис Джонсон заявил о достижении соглашения с ЕС по Brexit. Фото: ВВС

Соглашение о Brexit согласовали между переговорными группами Великобритании и ЕС перед встречей европейских лидеров в Брюсселе.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал твит: "У нас есть новая новое соглашение, которое возвращает контроль".

Наличие соглашения подтвердили и представители ЕС.

Над юридическим текстом соглашения работали обе стороны переговорного процесса. Но она потребует одобрения в парламентов Великобритании, так и Европы.

Ранее Джонсон выдвинул ультиматум Евросоюза по Brexit.Голова Еврокомиссии согласился провести переговоры относительно предложений британского премьера. Джонсон заявил, что хочет заменить согласован "бекстоп" (временный режим свободной торговли между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства) альтернативными таможенными договоренностями.

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Североирландская Демократическая юнионистская партия (DUP) ставит под сомнение его успех, заявив, что все еще не может его поддержать.

В частности, сегодня перед началом саммита ЕС в партии обнародовали заявление, что не могут поддержать пункты, касающиеся регулирования и НДС на территории Северной Ирлании. Ожидается, на саммите может быть достигнуто нового соглашения между ЕС и Великобританией по Brexit.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что соглашение звучит "даже хуже", чем то, о чем договаривалась предшественница премьер-министра Тереза ​​Мэй, и "должна быть отклонена" депутатами.

Но президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что это "справедливая и сбалансированная сделка".

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