Карикатура украинского иллюстратора стала обложкой британского журнала The Guardian Weekly

На обложке 17-го номера британского издания The Guardian Weekly размещено карикатуру киевского художника. Сергей Майдуков нарисовал для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Для американской версии журнала - президента США Дональда Трампа.

На своей странице в Facebook иллюстратор отметил, что потратил на создание изображения два с половиной дня.

Автор: www.theguardian.com Киевский художник Сергей Майдуков создал обложку для британского журнала The Guardian Weekly

В прошлом месяце картину Майдукова разместили в американском еженедельнике The New Yorker. Она стала иллюстрацией к осмотру нового спектакля "В разгар бури" бродвейского театра.

2017 года Сергей стал автором праздничного дудла для поисковой системы Google ко Дню Независимости Украины.

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Американское ежедневное издание The New York Times прекратило публиковать политические карикатуры. Редактор газеты сообщил, что с 1 июля в международной версии газеты политическим карикатурам не место.