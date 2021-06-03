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четверг, 03 июня 2021 16:09

ЕС готовит жесткие санкции против Беларуси. Кого накажут

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ЕС готовит жесткие санкции против Беларуси. Кого накажут
ЕС готовится к введению санкций против Беларуси. Фото: Reuters

Европейский Союз готовится к введению санкций против лиц, причастных к принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Ограничения вступят в силу на следующей неделе, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, завтра, 4 июня, послы ЕС "дадут зеленый свет" запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропорты ЕС.

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"Замораживание активов и запрет на выдачу виз лицам, причастным к вынужденной посадке рейса Ryanair, должны появиться на следующей неделе, после чего будет введен расширенный список санкций", - опубликовал Йозвяк.

Ранее Йозвяк сообщил, что Евросоюз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне.

Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в черный список.

23 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.

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Дата
03
июня

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