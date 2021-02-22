ЕС готовит четвертый пакет санкций против режима Лукашенко

Оппозиционер заявляет, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями. Фото: Pixabay

Сейчас готовится 4-й пакет санкций ЕС против белорусских властей, который будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел.

Об этом в Telegram сообщил Глава Народного антикризисного управления Беларуси, оппозиционер Павел Латушко.

"Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя очень осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к разработке комплексного юридического подхода. Никто из преступников не избежит ответственности", - написал Латушко.

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Оппозиционер заявляет, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями, уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база.

Вашингтон ввел визовые санкции против 43 человек, которые имеют отношение к властям Беларуси. Их считают причастными к репрессиям против участников мирных протестов и журналистов.