ЕС должен сохранять санкции против РФ - Маас

Европа должна поддерживать конструктивный диалог с Россией, но при этом сохранять санкции против Москвы.
Об этом в Париже во время выступления перед послами Франции заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.
По его словам, над отношениями между Евросоюзом и Россией в настоящее время "темные облака", и санкции против РФ должны сохраняться, пока Кремль не изменит свое поведение.
"Нам нужен конструктивный диалог с Москвой, так как без него в оппозиции к России в Европе не станет безопаснее. Это называется европейской реальной политикой, такой, которой мы ее знаем", - отметил Маас.
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Латвия, Литва и Эстония объявили лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александра Лукашенко и еще 29 граждан страны персонами нон-грата.
В санкционный список внесли должностных лиц белорусской центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, министерства юстиции, генеральной прокуратуры, комитета госбезопасности, следственного комитета, совета по безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.
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