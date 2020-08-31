ЕС должен сохранять санкции против РФ - Маас

Европа должна поддерживать конструктивный диалог с Россией, однако сохранять санкции против Москвы. Фото: RT

Европа должна поддерживать конструктивный диалог с Россией, но при этом сохранять санкции против Москвы.

Об этом в Париже во время выступления перед послами Франции заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

По его словам, над отношениями между Евросоюзом и Россией в настоящее время "темные облака", и санкции против РФ должны сохраняться, пока Кремль не изменит свое поведение.

"Нам нужен конструктивный диалог с Москвой, так как без него в оппозиции к России в Европе не станет безопаснее. Это называется европейской реальной политикой, такой, которой мы ее знаем", - отметил Маас.

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Латвия, Литва и Эстония объявили лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси, Александра Лукашенко и еще 29 граждан страны персонами нон-грата. В санкционный список внесли должностных лиц белорусской центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, министерства юстиции, генеральной прокуратуры, комитета госбезопасности, следственного комитета, совета по безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.