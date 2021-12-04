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суббота, 04 декабря 2021 15:08

Эрдоган изменил название Турции

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Эрдоган изменил название Турции
Теперь будут использовать единый новый термин - Türkiye. Фото: pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил экспортный бренд государства, теперь он называется Türkiye, а не Turkey.

Решение направлено на повышение узнаваемости за рубежом, гласит указ Эрдогана от 4 декабря. Переименование будет касаться турецкой продукции, сообщает агентство "Анадолу".

"Отныне вместо бренда Made in Turkey экспортная продукция будет поставляться под единым брендом Made in Türkiye. Решение об изменении бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатое культурное наследие. Оно призвано подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции", – говорится в указе.

В официальных документах страны, в том числе любой переписке с иностранными государствами и организациями, вместо слов Turkey, Turkei, Turquie, будет использоваться единый термин – Türkiye.

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Президент Франции Эммануэль Макрон изменил оттенок одного цвета на государственном флаге страны. Об изменении оттенка официально не известили общественность, но в Елисейском дворце факт подтвердили. Решение об изменении цвета Макрон принял еще в июле 2020-го, но тогда оно вызвало дебаты. Идея изменений принадлежит операционному директору Елисейского дворца Арно Жоленсу.

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Дата
04
декабря

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