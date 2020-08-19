Эра Лукашенко в Беларуси завершилась - глава бундестага

Спикер бундестага Вольфганг Шойбле считает, что режиму Лукашенко в Беларуси пришел конец. Фото: DW

Глава бундестага Вольфганг Шойбле уверен, что эра Александра Лукашенко в Беларуси завершена.

Кадры протестов в Беларуси говорят сами за себя, заявил Шойбле в интервью DW.

Он призвал власти Беларуси прекратить применение силы против участников мирных протестов, добавив, что для него "очевидно, что режим в Беларуси пришел конец".

"Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле.

Спикер бундестага подчеркнул, что в свою очередь, Европа должна со всей четкостью показать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказ от насилия". При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность - в том числе своих соседей, пояснил немецкий политик.

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"Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократии, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - заявил он.

А ситуацию, которая сложилась, важно урегулировать ненасильственными методами.

"Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Несмотря на многочисленные фальсификации, ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, который является главой государства уже 26 лет. Это вывело людей на массовые протесты. В ответ власти вывели ОМОН. Силовики жестко разгоняли мирных граждан, применяли водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. За неделю силовики задержали около 7 тыс. человек. Один человек погиб. Лукашенко заявил, что акциями протеста руководят из-за рубежа, и обвинил ряд государств, в частности Украину, в агрессии против Беларуси.