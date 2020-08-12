В Беларуси ОМОН выскакивает на протестующих из машин скорой помощи

За 3 дня в Беларуси задержали около 5 тыс. человек. Фото: Reuters

Белорусские силовики используют машины скорой помощи, чтобы вылавливать протестующих.

Об этом сообщил журналист Роман Васюкович в эфире "Настоящего времени".

"Белорусы стали опасаться машин скорой помощи, потому что теперь в них могут находится не только медики, спешащие на вызов. Как рассказывают очевидцы, кареты скорой помощи сотрудники ОМОН используют как средство передвижения и эффект внезапности. По-другому это не назовешь, потому что карета скорой помощи не вызывает у людей опасения. Но открывается дверь - и оттуда выходят сотрудники ОМОН", - рассказал журналист.

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Позже в сети появилось видео, на котором видно, как несколько милиционеров используют машину скорой помощи.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Несмотря на многочисленные фальсификации, ЦИК объявила победителем Александра Лукашенко, который является главой государства уже 26 лет. Это вывело людей на массовые протесты. В ответ власти выдвинули ОМОН. Силовики жестко разгоняют мирных граждан, применяют водометы, слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Только по официальной информации, за три дня в разных городах страны задержали почти 5 тыс. человек. Более 200 человек находятся в больницах после митингов. Один мужчина погиб. Запад призвал власть Беларуси прекратить кровопролитие и освободить заложников. Угрожают санкциями. Евросоюз экстренно собирает чрезвычайную видеоконференцию глав МИД.