Епископ отрекся сана ради любви к авторше сатанинских романов

Хавьер Новелл влюбился в авторшу сатанинских романов. Фото: El Espanol

Испанский епископ 52-летний Хавьер Новелл отрекся от сана ради романтических отношений с автором эротично-сатанинских романов 38-летней Сильвией Кабайол.

Даже Папа Римский Франциск обеспокоен ситуацией, пишет ABC.

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Новелл стал самым молодым епископом, когда в 40 лет получил сан. Он придерживался консервативных взглядов, выступал против абортов, однополых отношений и эвтаназии.

12 лет Новелл покорно служил церкви, но неожиданно отрекся сана и переехал в Барселону. Все это он сделал ради любимой Сильвии. Она психолог, воспитывает двоих детей.

В епископате поступок Новелла назвали "кознями дьявола".

Папа Римский Франциск может добровольно уйти из Святого Престола. Неудовлетворительное состояние здоровья у Римского Понтифика наблюдается после недавней сложной операции на кишечнике, которую Франциск перенес 4 июля. Папа уже выразил намерение уйти из Святого Престола.