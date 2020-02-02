Эпидемия вышла из Китая: на Филиппинах от коронавируса погибла первый человек

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса.
Случай произошел на Филиппинах, там погиб 44-летний мужчина, сообщила в Twitter'e Всемирная организация здравоохранения.
Туда он приехал из Уханя, где бушует эпидемия.
В стране пока есть только одна больная новый тип коронавируса 2019 nCoV человек.
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У него была лихорадка, кашель и боль в горле.
Мужчина умер 1 февраля 2020.
"Это первый зарегистрированный случай за пределами Китая. Однако нужно помнить, что он приехал из Уханя, Китай", - прокомментировал представитель ВОЗ на Филиппинах врач Раби Абейсингхе.
Количество зараженных новым коронавирусом 2019 nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, умерло 304 жителя страны.
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