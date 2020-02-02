Эпидемия вышла из Китая: на Филиппинах от коронавируса погибла первый человек

За пределами Китая вел коронавируса умер первый человек. Фото: 1 день назад Корреспондент.net

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Случай произошел на Филиппинах, там погиб 44-летний мужчина, сообщила в Twitter'e Всемирная организация здравоохранения.

Туда он приехал из Уханя, где бушует эпидемия.

В стране пока есть только одна больная новый тип коронавируса 2019 nCoV человек.

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У него была лихорадка, кашель и боль в горле.

Мужчина умер 1 февраля 2020.

"Это первый зарегистрированный случай за пределами Китая. Однако нужно помнить, что он приехал из Уханя, Китай", - прокомментировал представитель ВОЗ на Филиппинах врач Раби Абейсингхе.

Количество зараженных новым коронавирусом 2019 nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, умерло 304 жителя страны.