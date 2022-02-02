Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших

Из-за ливней в Эквадоре реки начали выходить из берегов. В результате оползня в столице Кито погибли по меньшей мере 24 человека.

Еще 12 человек пропали без вести, сообщает Reuters. Получили ранения - 48, повреждены также сотни домов и дорог.

"После проливных дождей в ущелье недалеко от жилых кварталов скопилось много воды. Грязь и камни понесло на дома. Мы увидели эту огромную черную реку, которая влекла за собой все. Пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись", - рассказывают очевидцы.

Фото: Reuters

Власти Эквадора не исключают вероятности повторения оползней. Мэрия Кито создала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как поток сметает деревья, автомобили, мусорные баки и даже столбы линий электропередач.

В понедельник, 31 января, в Кито на один квадратный метр выпало 75 л осадков. Это самый высокий показатель за последние 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большое наводнение в Бразилии: полмиллиона человек бросили дома, много жертв

В Южной Африке в результате наводнения, спровоцированного тропическим штормом Ana, погибли по меньшей мере 70 человек. Сильные дожди и грозы накрыли ряд регионов уже после шторма.