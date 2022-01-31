Большое наводнение в Бразилии: полмиллиона человек бросили дома, много жертв

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В воскресенье в Бразилии в результате оползней и наводнения, вызванных сильными дождями, погибли по меньшей мере 19 человек и около 500 000 семей покинули свои дома.

Об этом сообщает АР.

В стране было заблокировано несколько дорог и автомагистралей. Наводнение вызвали сильные дожди. Кроме наводнений, большой вред наносят еще и оползни.

По данным муниципальных властей, погибла целая семья из трех человек, когда оползень разрушил их дом в городе. Еще четыре человека спасли пожарные. Четверо детей погибли во Франсиску-Морату, еще четыре человека погибли во Франку-да-Роша. Также сообщалось о смерти у Рибейран-Прету и Жау.

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"Три из погибших – это люди, которых занесло паводком", - говорится в сообщении.

Власти объявили о финансовой помощи пострадавшим городам в размере 2,8 миллиона долларов.

В результате оползня в провинции Гуйчжоу на Юге Китая погибли по меньшей мере 14 человек. Троих пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу. Инцидент произошел во время строительных работ.