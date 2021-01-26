Экс-работница разведки США хотела слить России секретные документы

Жительницу Западной Вирджинии, США, Элизабет Ширли приговорили к 11 годам заключения за умышленное хранение секретных документов Агентства национальной безопасности.
Об этом сообщило Министерство юстиции США.
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По словам прокуроров, Ширли планировала передать секретные документы российскому правительству. Женщина получила доступ к материалам, когда проходила службу в ВВС США.
Ширли занимала различные должности в Управлении военно-морской разведки ВМС США, в американских министерствах обороны и энергетики в период с 2001 по 2012 годы.
Женщина хотела передать России документы с просьбой переселить ее в страну, которая не выдаст ее США.
Описание переписки между американскими дипломатами и исландским правительством опубликовали на сайте Wikileaks 18 февраля 2010-го.
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