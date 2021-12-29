Экс-президента Молдовы подозревают в хищении $12 млн

Молдова понесла убытки в размере более $11,9. Фото: newsmaker.md

Экс-президента Молдовы Игоря Додона подозревают в миллионных хищениях и превышении полномочий в пользу организованной преступной группировки.

Додон получил статус подозреваемого по делу компании Energocom, сообщает NewsMaker.

"По данным следствия, будучи министром экономики и торговли, он выдал заключение, на основании которого в мае 2008 года подписали соглашение о закупке электроэнергии. Energocom в то время провела переговоры и заключила два контракта на поставку электроэнергии по цене на 29% дешевле", - говорится в сообщении.

В результате его действий государству нанесли ущерб в размере более $11,9. Эти средства впоследствии перевели на счет оффшорных компаний. Его действия также повлекли рост тарифов на электроэнергию, что нарушило права конечных потребителей.

На допросе 29 декабря Додон не признал вины и не сделал никаких заявлений.

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Додон был президентом Республики Молдова с 23 декабря 2016-го до 24 декабря 2020 года. Во втором туре президентских выборов его победила бывший премьер и глава Партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Пророссийского политика Додона не переизбрали на второй срок. За Санду проголосовали 57,6%, а за Додона - 42,3%. Санду приняла присягу президента Молдовы и официально вступила в должность 24 декабря.