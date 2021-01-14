Эксперты ВОЗ прибыли в Китай искать источник Covid-19

Международная команда специалистов проведет в провинции около месяца. Фото: pixabay.com

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение Covid-19, прибыла в китайский Ухань для установления причин появления коронавируса.

Международная команда специалистов проведет в центральном Китае около месяца, в том числе 2 недели на карантине, сообщает телеканал CGTN в Twitter.

"Я не ожидаю того, что все прояснится после этой поездки. Но это действительно важный шаг вперед", - заявил представитель делегации, вьетнамский биолог Хунг Нгуен.

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В середине декабря прошлого года специалисты ВОЗ заявили, что поедут в Китай для изучения происхождения коронавируса в январе 2021 года. Ученые хотели попытаться понять, циркулировал ли коронавирус раньше. Должны были исследовать рынок в Ухане, а также отобрать образцы летучих мышей и других животных, которые могли быть переносчиками вируса. 6 января Китай заблокировал прибытия группы экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение Covid-19, заявив, что их визы еще не одобрены. 2 декабря 2019 в городе китайском Ухане зафиксировали первый случай пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, что ее вызвал бетакоронавирус 2019-nCoV.