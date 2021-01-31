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воскресенье, 31 января 2021 19:06

Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

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Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане
Специалисты побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. Фото: АР

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающих происхождение коронавируса, посетили продуктовый рынок в китайском городе Ухань.

К этому эксперты посещали две местные больницы, где было обнаружена вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает AP.

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Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января. Перед тем как начать работу, они должны были провести 14 дней на карантине, который завершился 28 января.

В США с начала вакцинации от коронавируса ввели более 29,5 млн доз вакцины. Так, 24 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 5,25 млн человек были полностью вакцинированы.

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