Эксперты ВОЗ начали расследовать происхождение Covid-19 в Ухане

ВОЗ провела первую встречу с китайсикми учеными. Фото: GETTY IMAGES

Международные эксперты из Всемирной организации здравоохранения встретились в пятницу, 29 января, с китайскими учеными в рамках расследования происхождения Covid-19 в Ухане.

Подробностями поделились в Reuters.

По словам представительницы международных экспертов ВОЗ Марион Купманс, они провели первую личную встречу с учеными из Китая.

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В четверг, 28 января, эксперты закончили 2-недельный карантин по приезду в Китай и переехали в отель в Ухане.

Отмечается, что команда экспертов пробудет в городе еще около 2 недель, посетит рынок морепродуктов, где началась первая вспышка коронавируса, и Уханский институт вирусологии.

"Важно помнить, что успех этой миссии и отслеживание происхождения COVID-19 на 100% зависит от доступа к соответствующим источникам", - заявила членкиня команды ВОЗ по Дании Теа Фишер.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая изучает происхождение Covid-19, 14 января прибыла в китайский Ухань для установления причин появления коронавируса.