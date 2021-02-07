Эксперты нашли "ключи" к возникновению пандемии коронавируса в Ухане

Эксперты ВОЗ исследовали рынок свежих продуктов в Ухане. Фото: Reuters

В китайском городе Ухань эксперты ВОЗ нашли "важные ключи" к разгадке роли рынка морепродуктов в распространении Covid-19.

"Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки - очень ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет либо в какую сторону указывает. То, что я видел, уже подсказывает мне, что есть некоторые реальные ключи к разгадке того, что произошло, и я надеюсь, что мы сможем дать твердое объяснение этому до конца поездки", - сказал участник миссии Питер Дашак, передает Bloomberg.

Он назвал особенно полезной поездку на рынок свежих продуктов Хуанань в центре города. Ранее предполагали, что именно там произошла первая вспышка коронавируса. Исследования показали более ранние случаи заражения среди людей, не связанных с рынком.

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"Люди пошли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходит, и это то, на что мы смотрели. Теперь мы знаем то, чего не знали раньше - что на каждый случай заболевания приходились другие, которые протекали бессимптомно или которые трудно отличить от простуды или кашля. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме попавших в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем", - добавил исследователь.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающих происхождение коронавируса, посетили продуктовый рынок в китайском городе Ухань. До этого эксперты посещали две местные больницы, где было обнаружено возгорание коронавирусной инфекции.