Эксминистр ответит за потраченные на себя 7 500 евро из бюджета

Эксминистра образования обвинили в мошенничестве и растрате. Фото: ETV

Государственная прокуратура Эстонии официально предъявила обвинение бывшей главе министерства образования Эстонии Майлис Репс в присвоении бюджетных средств, а также в мошенничестве.

Об этом сообщает ERR.

Чиновница в общей сложности потратила около 7 500 евро из казны министерства на собственные нужды.

Согласно данным следствия, Репс поручала сотрудникам министерства обязанности, связанные с уходом за ее детьми.

Также ей предъявляют обвинения в незаконном использовании министерской карты на горючее для автомобиля и возмещении расходов на празднование своего дня рождения в помещении ведомства.

Кроме того, Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства минобразования кофеварки, которую она использовала у себя дома, использовании средств министерства на оплату расходов одного из членов семьи на досуг и расходов и на празднование дня рождения в одном из ресторанов.

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Производство было начато после того, как газета Õhtuleht опубликовала материал по нецелевому использованию средств министерства Майлис Репс в прошлом году.

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