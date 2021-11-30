Эксминистр ответит за потраченные на себя 7 500 евро из бюджета

Государственная прокуратура Эстонии официально предъявила обвинение бывшей главе министерства образования Эстонии Майлис Репс в присвоении бюджетных средств, а также в мошенничестве.
Об этом сообщает ERR.
Чиновница в общей сложности потратила около 7 500 евро из казны министерства на собственные нужды.
Согласно данным следствия, Репс поручала сотрудникам министерства обязанности, связанные с уходом за ее детьми.
Также ей предъявляют обвинения в незаконном использовании министерской карты на горючее для автомобиля и возмещении расходов на празднование своего дня рождения в помещении ведомства.
Кроме того, Репс обвиняют в мошенничестве путем приобретения за средства минобразования кофеварки, которую она использовала у себя дома, использовании средств министерства на оплату расходов одного из членов семьи на досуг и расходов и на празднование дня рождения в одном из ресторанов.
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Производство было начато после того, как газета Õhtuleht опубликовала материал по нецелевому использованию средств министерства Майлис Репс в прошлом году.
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