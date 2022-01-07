Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом

Аблязов проживает во Франции. Фото: knews.kg

Бывший банкир и эксминистр правительства Казахстана Мухтар Аблязов объявил себя лидером протестов. Он также назвал Россию оккупантом.

Об этом он сам заявил для Reuters.

Сам он находится в Париже, но готов вернуться в Казахстан "в любой момент".

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Аблязов в своем обращении призвал Запад вмешаться, иначе президент России Владимир Путин будет "методически навязывать свою программу - воспроизведение структуры, подобной Советскому Союзу".

"Россия уже вошла, ввела войска. ОДКБ – это Россия. Это оккупация со стороны России", – сказал он.

58-летний Мухтар Аблязов, заочно осужденный в Казахстане за мошенничество, растрату и организацию убийства, живет во Франции, где ему предоставлен статус беженца. Он отверг обвинения против него в России и Казахстане как политически мотивированные. Он был министром энергетики в 1990-е годы при Назарбаеве, но отношения испортились. Власти Казахстана заявляют, что Аблязов спровоцировал и финансировал протесты в 2016 году, которые заставили Назарбаева отложить непопулярную реформу земельной собственности.