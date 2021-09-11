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воскресенье, 12 сентября 2021 00:25

Экс-главу Минздрава Франции будут судить из-за заявлений о коронавирусе

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Экс-главу Минздрава Франции будут судить из-за заявлений о коронавирусе

Французская прокуратура расследует дело бывшей министра здравоохранения Агнес Бузин за "создание опасности для жизни других" во время начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Бузин покинула свой пост в феврале 2020 года, чтобы баллотироваться на пост мэра Парижа, заявив, что коронавирус представляет собой низкий риск, а позже она говорила о приближении "цунами". Это один из первых в мире случаев, когда министр сталкивается с юридической ответственностью за свои ответные меры на пандемию.

Специальный суд, созданный во Франции в 1993 году для расследования дел министров правительства, обвиняемых в неправомерном поведении, примет решение о привлечении ее к уголовной ответственности. На судебном заседании в пятницу Бузин сказала, что приветствует возможность объясниться и "установить правду". Она добавила, что не позволит дискредитировать действия правительства или ее собственные, "когда мы так много сделали для подготовки нашей страны к глобальному кризису в области здравоохранения".

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Бузин заняла пост министра здравоохранения Франции в мае 2017 года и ушла в отставку всего через несколько недель после того, как во Франции были подтверждены первые случаи заболевания COVID-19.

В прошлом году она проиграла выборы мэра Парижа Анне Идальго. В январе 2021 года Бузин вошла в состав кабинета главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Ранее в США рассекретили доклад о происхождении Covid-19.

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