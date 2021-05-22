Ексгенпрокурора приговорили к тюрьме за ложные декларации

Адриатик Ллалла получил 2 года тюремного заключения. Фото: LSA

Бывший албанский генеральный прокурор Адриатик Ллалла получил 2 года тюремного заключения за ложные данные в своих имущественных декларациях.

52-летний эксчиновник стал самым высоким в Албании должностным лицом, который признан виновным и заключен в тюрьму после подобного дела, сообщает Balkan Insight.

Приговор был вынесен албанским специальным судом по борьбе против организованной преступности и коррупции. Кроме того, у бывшего генпрокурора конфискуют все имущество.

Ллалла присутствовал в зале в момент вынесения приговора.

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Ллалла был назначен генеральным прокурором в 2012 году и занимал эту должность до 2017 года, когда закончился его пятилетний мандат. В феврале 2017 года, когда Албания работала над своей реформой правосудия, тогдашний посол США в Тиране Дональд Лу назвал его "врагом реформы". Ллалла заявил, что посол оказывает на него давление. В 2018 году Государственный департамент США объявил его "персоной нон грата", он стал первым известным албанским чиновником, которому запретили въезд в США по подозрению в причастности к "значительной коррупции". Прокуроры начали расследование в отношении него в марте 2018 года и издали распоряжение об аресте квартиры в портовом городе Дуррес и 22000 квадратных метров земли возле Тираны.