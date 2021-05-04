Экологи заблокировали строительство "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2" заблокировано. Фото: Reuters

Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против строительства газопровода "Северный поток-2".

Сейчас строительные работы на немецком участке заблокированы, сообщает пресс-служба организации.

Российский газопровод проходит через четыре охраняемых районы в Балтийском море и наносит вред чувствительному морской среде.

Экологи оспаривают разрешение на строительство, выданное Федеральным агентством морского и гидрографическое управление (BSH) Германии.

Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока не разрешены, говорится в сообщении.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом.