Экологи заблокировали строительство "Северного потока-2"

Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против строительства газопровода "Северный поток-2".
Сейчас строительные работы на немецком участке заблокированы, сообщает пресс-служба организации.
Российский газопровод проходит через четыре охраняемых районы в Балтийском море и наносит вред чувствительному морской среде.
Экологи оспаривают разрешение на строительство, выданное Федеральным агентством морского и гидрографическое управление (BSH) Германии.
Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока не разрешены, говорится в сообщении.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом.
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