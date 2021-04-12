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понедельник, 12 апреля 2021 10:22

Египет задержал Ever Given и ждет компенсацию в размере $1 млрд

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Египет задержал Ever Given и ждет компенсацию в размере $1 млрд
Египет хочет компенсацию за разблокировку Суэцкого канала. Фото: rg

Контейнеровоз Ever Given, который на 6 дней заблокировал Суэцкий канал, задержали власти Египта до возмещения причиненного им вреда.

Требуют $1 млрд компенсации, пишет Anadolu.

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"Причиной инцидента в Суэцком канале могла быть техническая неисправность судна. В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить вред, причиненный каналу, дело будет передано в суд. Судно отбуксировали в район Большого Горького озера. Оно будет задержано до тех пор, пока причиненный ущерб не будет возмещен. Речь идет о сумме примерно в 1 млрд долларов", - прокомментировал глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиамма.

По его словам, сумма компенсации включает в себя ситуацию с другими судами, которые были вынуждены простаивать несколько дней в канале.

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 м заблокировал Суэцкий канал на 6 дней. Каких финансовых убытков мировой экономике нанесло судно, которое село на мель?

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