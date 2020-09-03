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четверг, 03 сентября 2020 11:24

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

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Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Фото: today.ua

Российский актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы признал вину в смертельном ДТП, в котором погиб 56-летний мужчина.

"Я признаю свою вину", - сказал Ефремов в начале заседания суда, но ему не дали возможности говорить дальше, сообщила "Медуза".

Ранее актер отказался признавать свою вину в ДТП. Защита Ефремова утверждала, что новые свидетели, которых они предоставили, докажут его невиновность.

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8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина "Деликатеска". Актеру грозит до 12 лет тюрьмы. Также потерпевшая сторона подала гражданский иск к актеру и требует оплатить моральный ущерб в сумме 1 рубль. Таким образом пострадавшие хотели подчеркнуть, что деньги их не интересуют, а только самое жесткое наказание.

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