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среда, 19 августа 2020 16:56

У Ефремова покажут доказательства его невиновности в смертельной аварии

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У Ефремова покажут доказательства его невиновности в смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов на авто Jeep Grand Cherokee столкнулся с двумя машинами, когда пытался осуществить разворот в районе Смоленской площади в Москве. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина. Фото: Комсомольская правда

Во время очередного заседания по делу Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы, сторона актера предоставила новых свидетелей. Самого артиста планируют впервые допросить о том, что случилось в день аварии.

Слушание проходит в Пресненском суде. Защита актера говорит, что новые свидетели якобы докажут невиновность актера. В частности, первый свидетель, близкий друг Ефремова, актер Никита Высоцкий во время слушания заявил, что артист не имел наркотической зависимости, в чем его ранее обвинила пострадавшая сторона. Также он указал, что актер активно занимался спортом - плаванием и ездой на лыжах. И только изредка мог позволить себе выпить.

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"Когда приехал на место ДТП, я видел, что Миша меня не узнал. Я видел, что он неадекватен, что он не отвечает. Это называется шоковым состоянием. Первое, что я сказал: "Его кто-то осмотрел? Ему кто-то помог? Насколько я знаю, ему никто не помог... " - рассказал в суде Высоцкий, передает Обозреватель.

Также на суд прибыла подруга Ефремова, известній московский ресторатор Татьяна Беркович. Она обвинила адвоката потерпевшей стороны в разжигании ненависти. И Ефремов никого не зарубил на улице. Также Беркович добавила, что Ефремов никогда не садился за руль пьяным, а из бара обычно шел пешком.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В ДТП погиб водитель фургона Lada Сергей Захаров, работавший курьером интернет-магазина "Деликатеска". Актер своей вины не признает. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Также потерпевшая сторона подала гражданский иск к актеру и требует оплатить моральный ущерб в сумме 1 рубль. Таким образом пострадавшие хотели подчеркнуть, что деньги их не интересуют, а только самое жесткое наказание.

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