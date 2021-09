"Единство - наша величайшая сила" - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам

Обращение к американцам в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года записал президент США Джо Байден.

Он вспомнил о родственниках 2977 погибших. Указал, что жертвами стали представители более 90 национальностей.

"В этот день Джилл и я вспоминаем вас и шлем вам свою любовь. Во всем мире есть люди, которых вы никогда не встретите, которые переживают собственные потери. Они видят вас, и ваше мужество придает им мужества идти дальше. Мы надеемся, что через 20 лет память о ваших близких порождает улыбку на ваших устах, даже если вызывает слезы на глазах", - сказал Байден.

В речи президент вспомнил о пожарных, полицейских, медиках и других служащих, которые первыми спасали людей. Реакция на 11 сентября позволила увидеть "настоящее национальное единство", заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США рассекретят часть расследований терактов 11 сентября

"Мы узнали, что единство - это единственное, что никогда не должно сломаться. Единство делает нас теми, кем мы есть - Америкой в ​​лучшем смысле. Для меня это самый главный урок 11 сентября. Что в наши уязвимые моменты, в борьбе за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, но мы иметь базовое уважение и веру друг в друга и эту нацию", - подытожил Байден.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It's what makes us who we are — and we can't forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb