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суббота, 11 сентября 2021 12:17

"Единство - наша величайшая сила" - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам

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&quot;Единство - наша величайшая сила&quot; - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам
В речи президент Байден вспомнил родственников жертв теракта и спасателей. Фото: Reuters

Обращение к американцам в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года записал президент США Джо Байден.

Он вспомнил о родственниках 2977 погибших. Указал, что жертвами стали представители более 90 национальностей.

"В этот день Джилл и я вспоминаем вас и шлем вам свою любовь. Во всем мире есть люди, которых вы никогда не встретите, которые переживают собственные потери. Они видят вас, и ваше мужество придает им мужества идти дальше. Мы надеемся, что через 20 лет память о ваших близких порождает улыбку на ваших устах, даже если вызывает слезы на глазах", - сказал Байден.

В речи президент вспомнил о пожарных, полицейских, медиках и других служащих, которые первыми спасали людей. Реакция на 11 сентября позволила увидеть "настоящее национальное единство", заявил он.

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"Мы узнали, что единство - это единственное, что никогда не должно сломаться. Единство делает нас теми, кем мы есть - Америкой в ​​лучшем смысле. Для меня это самый главный урок 11 сентября. Что в наши уязвимые моменты, в борьбе за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, но мы иметь базовое уважение и веру друг в друга и эту нацию", - подытожил Байден.

11 сентября 2001 года во вторник, примерно в 8:45 утра, самолет "Боинг-767" врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате удара образовалась зияющая горящая дыра между 80-м и 110-м этажами небоскреба, мгновенно убив сотни людей и поймав сотни в ловушку на верхних этажах. Затем, через 18 мин, второй "Боинг-767" появился в небе, резко повернул к Всемирного торгового центра и врезался в южную башню, примерно на 60-м этаже.

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