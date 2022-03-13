Джонсон собирает лидеров стран Балтии. Будут говорить про помощь Украине

Борис Джонсон будет говорить об Украине с лидерами Балтии. ФОТО: скриншот

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы. Обсудят помощь Украине.

Встречи пройдут в Лондоне, говорится в официальном сообщении офиса британского премьера.

"Джонсон примет представителей Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Обсудят войну в Украине", - говорится в сообщении.

Джонсон обсудит с представителями этих государств пути восстановления Украины после войны. Также предположительно будет объявлено о проведении военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.