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воскресенье, 13 марта 2022 08:36

Джонсон собирает лидеров стран Балтии. Будут говорить про помощь Украине

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Джонсон собирает лидеров стран Балтии. Будут говорить про помощь Украине
Борис Джонсон будет говорить об Украине с лидерами Балтии. ФОТО: скриншот

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе встретится с лидерами стран Балтии и Северной Европы. Обсудят помощь Украине.

Встречи пройдут в Лондоне, говорится в официальном сообщении офиса британского премьера.

"Джонсон примет представителей Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии. Обсудят войну в Украине", - говорится в сообщении.

Джонсон обсудит с представителями этих государств пути восстановления Украины после войны. Также предположительно будет объявлено о проведении военных учений в Северной Атлантике и Балтийском море.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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