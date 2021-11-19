Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере"

Роулинг ситуацию не комментирует. Фото: Reuters

Автор серии книг "Гарри Поттер" Джоан Роулинг не попала в список участников спецэпизода "Возвращение в Хогвартс", который телеканал HBO анонсировал к 20-летию выхода первого фильма.

В проекте появятся все актеры и съемочная группа фильма "Гарри Поттер и философский камень", пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

"От участия Роулинг отказались из-за обвинений писательницы в расизме и трансфобии. Ранее писательница столкнулась с травлей из-за своей позиции и постов в соцсетях. Часть ее фанатов создала открытую петицию в поддержку автора. Некоторые же актеры, наоборот, от нее отвернулись", - говорится в публикации.

Роулинг вставят архивными кадрами. Официальных причин отказа пригласить писательницу никто не назвал, а сама Роулинг ситуацию не комментирует.

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Телеканал HBO выпустит специальный эпизод "Гарри Поттера" в честь 20-летия выхода первого фильма. Его покажут 1 января 2022. В нем будут участвовать Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Будут играть и другие актеры, в частности Хелена Бонэм Картер, Том Фелтон, Гэри Олдман, Робби Колтрейн.