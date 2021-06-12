Джо Байден провел встречу с Эммануэлем Макроном

Франции и США нужны лидерство и партнерство, заметил Макрона. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Джо Байден провели официальную встречу на полях саммита Большой семерки, который проходит на юге Великобритании.

Видео встречи Макрон обнародовал в Twitter.

"Что нам нужно - это сотрудничество: лидерство и партнерство", - очертил модальность общения президент Франции.

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В свою очередь Джо Байден очень положительно оценил общение с французским коллегой. Президент США отметил: "Мы на одной странице", - что означает единые, общие позиции сторон.

11 июня в английском графстве Корнуолл стартует саммит "Большой семерки". Участие примут лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.