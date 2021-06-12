Джо Байден и Ангела Меркель обсудили "Северный поток-2"

15 июля канцлер посетит США и снова встретится с американским президентом. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл, Великобритания. Об этом сообщает DW.

Стороны обсудили газопровод Северный поток - 2, Меркель отметила "хороший и конструктивный" характер беседы. По ее словам, и для Германии, и для США важно сохранить транзит природного газа из России через Украину.

Также стороны затронули тему грядущей встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, предстоящего саммита НАТО и ситуации в Афганистане после вывода оттуда войск США.

Ангела Меркель добавила, что ожидает скорой возможности более длительной беседы с Джо Байденом. Уже 15 июля она посетит США и вновь встретится с американским президентом. Ожидается, что они обсудят среди прочего борьбу с пандемией COVID-19, защиту климата и международную безопасность.

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению.