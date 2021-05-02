Двух антивакцинаторов подозревают в поджоге центра прививок против Covid-19

Вакцины, которые хранились в холодильной камере центра, не пострадали.Фото: Reuters

На севере Италии правоохранители задержали двух противников вакцинации по подозрению в поджоге центра прививок против Covid-19.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что 52-летний Паоло Плуда и 51-летний Никола Занарделли были арестованы по подозрению в совершении террористического акта.

Их обвиняют в нападении с использованием "коктейлей Молотова" в центр вакцинации в городе Брешия, вследствие чего были повреждены один из двух павильонов заведения. Уточняется, что это произошло 3 апреля.

В результате нападения произошел пожар. Однако вакцины, которые хранились в холодильной камере центра, не пострадали.

29 апреля от коронавируса умер кенийский врач Стивен Каранджа, который был противником Covid-вакцинации и пропагандировал другие, по его мнению, действенные способы борьбы с болезнью.