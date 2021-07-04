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воскресенье, 04 июля 2021 19:51

Две женщины замерзли насмерть в Альпах

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Две женщины замерзли насмерть в Альпах
Две женщины замерзли насмерть. Фото: Reuters

В Альпах на высоте более четырех тысяч метров заблудились три человека.

Одного мужчину доставили в больницу с обморожением, двух женщин спасти не удалось. Об этом сообщает DW.

Путешественники поднялись на горный массив Монте-Роза на границе Италии и Швейцарии. По данным спасателей, ранее сообщили об их исчезновении.

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Их нашли на вершине Пирамид-Винсент. Экстремальные погодные условия сильно осложнили спасательную операцию. Вертолет смог приземлиться только ночью.

Спасатели пытались спасти женщин, но им это не удалось. Мужчину с обморожением и переохлаждением доставили в больницу.

На горе Поп Иван в Верховинском районе Ивано-Франковской области от переохлаждения умерли 26-летний Роман Беркещук и Павел Винтонюк, 61 год. В поход отправились в составе группы из восьми туристов. Еще двое из них получили обморожения средней тяжести.

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Дата
04
июля

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