Две страны выразили готовность не пускать россиян

Польша и Латвия рассматривают запрет на выдачу виз ЕС гражданам России. Фото: pixabay.com

В случае дальнейшей агрессии России против Украины, Польша может запретить въезд россиянам на свою территорию.

Об этом сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентами Украины и Литвы лидер Польши Анджей Дуда 23 февраля, передает Gazeta.ua.

Он допускает, что санкционный пакет могут пополнить запретом на въезд в страны Европейского союза гражданам России.

"Санкции должны быть очень мощными. Как соседи - Польша граничит с Калининградской областью, я буду поддерживать санкции, которые делают невозможным путешествия для граждан России, но если Путин и дальше будет атаковать, то такие шаги будут необходимы", - сказал Дуда.

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Оставить россиян без европейских виз предложил глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс, пишет Neatkariga Rita Avize.

Он заявил, что политику Кремля поддерживают 70% населения России, а потому путешествовать по "агрессивным" странам НАТО россияне не будут.

22 февраля президент США Джо Байден объявил о введении санкций против РФ по признанию ею так называемых ЛДНР Ограничения касаются российского суверенного долга, двух банковских учреждений и представителей российских элит и их семей. В России пообещали отреагировать на них "выверенно и ощутимо, не обязательно симметрично".

Санкции также ввели Великобритания, Япония, Австралия и Канада. 22 февраля ЕС согласовал санкционный пакет, в который вошли 351 депутат Государственной думы РФ и 27 физических и юридических лиц. Туда также попали официальный представитель российского МИД Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.