Две соцсети разблокировали Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1152
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1305
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 288
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
1 Просмотров: 558
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 756
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 792
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
2 Просмотров: 279
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2106
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 459
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
6
6
3
5
7
В Чехии горел поезд
В Чехии горел поезд
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
На улицах установили капсулы для ночевки бездомных
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2115
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 459
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1584
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5544
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 12:48

Две соцсети разблокировали Трампа

  Комментировать
Две соцсети разблокировали Трампа
Аккаунты Трампа разблокировали. Фото: pixabay

Аккаунты в Facebook и Instagram действующего президента США Дональда Трампа заработали после блокировки.

Блокировка страниц Дональда Трампа требовалось для обеспечения мирного перехода власти в пользу новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявлял основатель компании Facebook, которая также владеет и приобретенной за $ 1 млрд сетью Instagram.

В Facebook Трампа насчитывается 35 млн подписчиков, а в Instagram - 25 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда Трамп уедет из Вашингтона

Facebook из 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

Сенат США начнет рассмотрение импичмента Дональда Трампа через 1 ч. после проведения церемонии Джо Байдена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Две соцсети разблокировали Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 29710
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 12447
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 9324
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 6570
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали
Тихий сердечный приступ - симптом, о котором вы не знали Просмотров: 6543
Мир
Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех
Лежали избитые в подгузниках: российский подполковник с женой умерли во время любовных утех Просмотров: 486
Маньяк убивал и ел тела детей
Маньяк убивал и ел тела детей
 Просмотров: 1350
Один из секретов долгожителей - минимум мяса и молочных продуктов
Один из секретов долгожителей - минимум мяса и молочных продуктов Просмотров: 1341
В Чехии горел поезд
В Чехии горел поезд
6
 Просмотров: 495
В Киеве заочно будут судить Жириновского
В Киеве заочно будут судить Жириновского Просмотров: 369
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
5
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Голосов: 878
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть