Две соцсети разблокировали Трампа

Аккаунты Трампа разблокировали. Фото: pixabay

Аккаунты в Facebook и Instagram действующего президента США Дональда Трампа заработали после блокировки.

Блокировка страниц Дональда Трампа требовалось для обеспечения мирного перехода власти в пользу новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявлял основатель компании Facebook, которая также владеет и приобретенной за $ 1 млрд сетью Instagram.

В Facebook Трампа насчитывается 35 млн подписчиков, а в Instagram - 25 млн.

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Facebook из 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

Сенат США начнет рассмотрение импичмента Дональда Трампа через 1 ч. после проведения церемонии Джо Байдена.