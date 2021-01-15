Рассмотрение импичмента Трампа начнут в день инаугурации Байдена

Рассмотрение импичмента Трампа начнется 20 января. Фото: Reuters

Сенат США начнет рассмотрение импичмента Дональда Трампа через 1 ч. после проведения церемонии Джо Байдена.

Об этом сообщил Politico.

Из-за расписания Сената не удавалось изменить отсутствие согласия всех 100 сенаторов. 20 января наличие согласия позволит рассмотреть не только импичмент, но и утверждение министров и программы Байдена.

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Смена власти также может задержать процесс импичмента. Контроль перейдет в руки демократов, когда Байден и вице-президент Камала Харрис получат полномочия.

По словам Байдена, он надеется, что Сенат "раздвоится" и сможет 1-ю половину дня рассматривать импичмент, а 2-ю - утверждать новых министров и программу борьбы с коронавирусом.

"Эта нация остается под властью смертельного вируса и нестабильной экономики. Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту и одновременно работать с другими неотложными делами этой нации", - прокомментировал новоизбранный президент.

Федеральное бюро расследований США заявляет о возможном всплеске насилия в Вашингтоне накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.