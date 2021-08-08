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воскресенье, 08 августа 2021 21:25

ДТП в Турции: число жертв возросло

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ДТП в Турции: число жертв возросло
Фото: ntv.com.tr

В Турции количество погибших в ДТП с пассажирским автобусом возросло до 15 человек - один пострадавший умер в больнице. Об этом сообщает NTV.

"Общее количество погибших достигло 15 человек, 17 раненых", - сказано в сообщении.

По словам губернатора провинции Балыкесира Хасана Шилдака, на данный момент нет четкой информации о причинах аварии. Известно, что автобус совершал маневр на изгибе дороги на скорости 95 км/ч, длина тормозного пути составила 40 метров. Правоохранители высказали предположение, что водитель мог уснуть за рулем.

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Сейчас расследование ДТП продолжается. В пяти больницах провинции продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим.

Автобус ехал из провинции Балыкесир в город Эдремит. На дороге водитель потерял управление и автобус перевернулся.

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