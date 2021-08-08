С трассы слетел пассажирский автобус. Сообщают о 14 погибших

В Турции разбился пассажирский автобус. Погибли по меньшей мере 14 человек, в больнице - 18.

Авария произошла 8 августа, сообщают Anadolu и Daily Sabah.

Автор: aa.com.tr В Турции разбился пассажирский автобус. Погибли 14 человек, в больнице - 18

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы

Автор: ІНА Водитель автобуса потерял управление и вылетел в кювет

Отмечается, что автобус ехал из провинции Балыкесир в город Эдремит. На дороге водитель потерял управление и автобус перевернулся.

В то же время губернатор Хасан Чилдак сообщил журналистам, что погибли 15 человек. Еще 18 человек пострадали. Их госпитализировали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

На северо-востоке Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате 10 человек погибли и более 40 пострадали. Инцидент произошел на автомагистрали около города Славонски-Брод. Транспортное средство, направлявшегося в Косово, по неустановленным пока причинам съехало в кювет и перевернулось.