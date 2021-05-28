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суббота, 29 мая 2021 08:00

Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека

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Дроны с искусственным интеллектом впервые атаковали без приказа человека
Дрон STM несет взрывчатку и взрывается при ударе об цель / STM

Согласно отчету, подготовленному для ООН, в 2020 году автономные дроны с боеприпасами "выслеживали" человеческие цели и атаковали без приказа человека. Это подняло вопрос об оружии с искусственным интеллектом, которое способно убивать людей.

Дрон-квадрокоптер Kargu-2, производимый турецкой компанией STM, был задействован в марте 2020 года во время конфликта между правительственными силами Ливии и военной группой во главе с командующим Ливийской национальной армии Халифом Хафтаром. Об этом пишет Daily Star.

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Отчет опубликован в марте 2021 года. Его получил журнал New Scientist. В нем подробно описывается, как дрон "выследил" Хафтара, когда тот отступал, и атаковал его.

"Летальные автономные системы поражения запрограммированы для атаки целей без необходимости передачи данных оператору", - говорится в отчете.

Дроны способны атаковать людей по собственной инициативе. Нет данных, сколько жертв нанесли такие боевые автономные машины с искусственным интеллектом.

Зак Калленборн из Национального консорциума по изучению терроризма и реагирования на него в Мэриленде, США, говорит, что это событие серьезно беспокоит, учитывая, что системы искусственного интеллекта не всегда может правильно интерпретировать визуальные данные.

Джек Уотлинг из британского оборонного аналитического центра Royal United Services Institute говорит, что дроны находятся в серой зоне, когда дело доходит до регулирования оружия с искусственным интеллектом. Ведь только операторы знают, управляются ли машины удаленно или действуют автономно.

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