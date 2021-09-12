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воскресенье, 12 сентября 2021 10:38

Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике

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В Сирии во время подрыва российской транспортной колонны погиб подполковник РФ 45-летний Алексей Шнайдер. Он сидел в бронированном грузовике, который наехал на взрывчатку.

Подполковник РФ служил в Мурманске. Оттуда его и отправили в командировку в Сирию, сообщает "Информационный сопротивление".

Автор: https://sprotyv.info
  Подполковник РФ Алексей Шнайдер служил в Мурманске. Оттуда его и направили в командировку в Сирию
Подполковник РФ Алексей Шнайдер служил в Мурманске. Оттуда его и направили в командировку в Сирию

КамАЗ Шнайдера был оснащен специальной аппаратурой, которая должна была помешать радиоуправляемому взрыву. Но не сработала, написал в фейсбуке военный эксперт Александр Коваленко.

"Уточнений о том, какая же взрывчатка была применена - до сих пор нет. Это наталкивает на мысль, что РЭБ (радиоэлектронный комплекс. - Gazeta.ua) не сработал. А броня не уберегла. Made in Russia! ", - написал Коваленко.

Россия открыто вторглась в Сирию в сентябре 2015 года. Мол, для того чтобы помочь сирийскому правительству вернуть территории, которые были заняты оппозиционными силами.

Президент Владимир Зеленский допускает полномасштабную войну с Россией. Если такое случиться, то это будет самая большая ошибка РФ, заявил глава государства на форуме Ялтинской европейской стратегии 10 сентября. Добавил, что это самый страшный сценарий, который он только может представить.

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Дата
12
сентября

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