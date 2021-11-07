Дорофееву госпитализировали в Египте

Артистка Надя Дорофеева попала в больницу в Египте.

Об этом сообщил Instagram певицы.

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы концерт, запланированный на 6 ноября 2021 года, к сожалению не состоится.

В настоящее время она находится в госпитале и проходит обследование", - говорится в субботнем сообщении.

Фан-страница Дорофеевой сообщила, что артистка с командой готовилась к выходу на сцену, однако ее госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорофеева поделилась beauty-процедурами, которых всегда придерживается

В октябре Надя Дорофеева рассказала СМИ об опухоли груди. Четыре года тому назад ей сделали операцию.