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суббота, 23 января 2021 12:12

"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
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В России начались массовые акции. Силовики пакуют сотни митингующих по всей стране
Фото: Reuters
В России начались массовые акции. Силовики пакуют сотни митингующих по всей стране
В России начались массовые акции. Силовики пакуют сотни митингующих по всей стране
В России начались массовые акции. Силовики пакуют сотни митингующих по всей стране
В России начались массовые акции. Силовики пакуют сотни митингующих по всей стране

Сегодня, 23 января, в России начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке - Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Там на улицы вышли тысячи людей. Протестующие скандируют: "Долой царя" и "Путин, уходи" .Силовики стали задерживать участников мирных акций. Некоторых глав штабов Навального задержали еще до начала митингов. Про этом сообщает Оbozrevatel.

Во Владивостоке силовики дубинками разгоняли людей, раздались выстрелы.

На Пушкинской площади в Москве начались массовые задержания. Уже задержали более 20 человек.

Издание "Медуза" сообщает, что полицейские забирают тех, кто поднимает плакаты, например, со словами "Свободу политзаключенным".

Задержания начались за полтора часа до акции в поддержку политика Алексея Навального.

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Оппозиционера Алексея Навального задержали и арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он проходит лечение от отравления "Новичком".

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Дата
23
января

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