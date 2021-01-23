"Долой царя": в Москве начались массовые задержания

Фото: Reuters

Сегодня, 23 января, в России начались митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Первые акции протеста прошли на Дальнем Востоке - Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Там на улицы вышли тысячи людей. Протестующие скандируют: "Долой царя" и "Путин, уходи" .Силовики стали задерживать участников мирных акций. Некоторых глав штабов Навального задержали еще до начала митингов. Про этом сообщает Оbozrevatel.

Во Владивостоке силовики дубинками разгоняли людей, раздались выстрелы.

На Пушкинской площади в Москве начались массовые задержания. Уже задержали более 20 человек.

Издание "Медуза" сообщает, что полицейские забирают тех, кто поднимает плакаты, например, со словами "Свободу политзаключенным".

Задержания начались за полтора часа до акции в поддержку политика Алексея Навального.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митингующих уже задерживают: в России начались уличные акции

Оппозиционера Алексея Навального задержали и арестовали после возвращения в Россию из Германии, где он проходит лечение от отравления "Новичком".