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суббота, 21 ноября 2020 18:47

Додон пришел в суд с фейковым видео

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Додон пришел в суд с фейковым видео
Додон пытается оспорить результаты выборов. Фото: ТАСС

Действующий президент Молдовы Игорь Додон подал в суд три жалобы по поводу выборов.

"Было подано несколько апелляций, и логично представить эти апелляции. Вы видели мошенничество в странах ЕС, вы видели транспортировку избирателей. Поэтому понятно, что эти вопросы есть, но мы будем идти по законной процедуре", - заявил Додон, передает ZDG.

Апелляционный суд Кишинева признал жалобы неприемлемыми. Две из них могут быть рассмотреть в Верховном суде.

Одна из жалоб касалась вмешательства иностранцев в избирательную кампанию. В ней говорилось о президенте Румынии Клаусе Йоханнисе, премьере Румынии Людовике Орбане и председателе немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Адвокаты Додона пожаловались на якобы препятствование доступа на избирательные участки граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. Суд признал жалобу неприемлемой.

Третья жалоба касалась якобы организованного подвоза избирателей на участки во время второго тура выборов и подкупа избирателей.

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В мотивации жалобы Додон отметил, что 15 ноября появились видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении действующего законодательства. Он ссылается на телеграмм канал "Люстрация". В видео увидели подвоз избирателей и подкуп.

В качестве доказательств адвокаты Додона представили фейковые видео организованного подвоза избирателей на участки в Вероне и о подкупе в пользу Маи Санду в Лондоне. Судьи отклонили ее также, однако обжалование возможно в Верховном суде.

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон собрался с рабочим визитом в Российской Федерации после проигрыша на выборах проевропейской кандидатке Майе Санду, которая должна вступить в должность президента до конца этого года. Об этом Додон написал в Facebook.

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