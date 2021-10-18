Додон отказался быть депутатом ради сотрудничества с Россией

Бывший президент хочет возглавить организацию "Молдавско-российский деловой союз". Фото: "Корресподент"

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отказался от депутатского мандата.

Вместо этого он хочет возглавить организацию "Молдавско-российский деловой союз", передает NewsMaker.

"Я не вижу смысла быть депутатом в этом парламенте. Я считаю, что моя роль как лидера оппозиции будет значительно эффективнее вне парламента. Поэтому я решил, что не буду связывать себя парламентской повесткой дня, а буду ездить с повесткой дня нашей партии по всем населенным пунктам Молдовы. Я хочу быть ближе к гражданам и помогать экономическим агентам", - заявил Додон.

Он сказал, что "в Молдове никто не занимается налаживанием отношений с Россией".

"Поэтому я принял предложение возглавить новую организацию - "Молдавско-российский деловой союз", который зарегистрировали в Кишиневе в июне", - сказал бывший президент.

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Целью союза он назвал углубление молдавско-российских экономических отношений, привлечение инвестиций и помощь экономическим агентам в отношениях с РФ.

Во втором туре президентских выборов в Молдове победила бывшая премьер и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Пророссийского политика Игоря Додона не переизбрали на второй срок. За Санду проголосовали 57,6%, а за Додона - 42,3%.