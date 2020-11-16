Додон хочет обжаловать свое поражение в суде

Додон поздравил оппонентку с победой. Фото: pinterest.com

Действующий президент Молдовы Игорь Додон обжалует результат выборов в суде.

Политик обратится в суд из-за "невиданных фальсификций", заявил он на брифинге в Кишиневе 16 ноября, сообщает "Европейская правда".

По его словам, среди нарушений были: запрет голосования жителей Приднестровья, подвоз и подкуп избирателей в странах ЕС, прямое вмешательство западных лидеров в избирательную кампанию.

"В этой ситуации я обязан использовать все законные методы, чтобы опротестовать эти результаты", - заявил он и добавил, что обратится в суд, поскольку "нельзя так издеваться над нашими гражданами".

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Додон также предварительно поздравил свою оппонентку с победой.

"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент выиграл эти выборы. Речь идет о предварительных результатах, и я предварительно хочу ее с этим поздравить", - сказал он.

Если же суд не подтвердит факты нарушений, то Додон готов признать поражение. Он также призвал не выходить на протесты граждан, которые его поддерживают, чтобы не провоцировать дестабилизацию.

Во втором туре президентских выборов в Молдове побеждает бывший премьер и председатель партии "Действие и солидарность" Мая Санду. За Санду проголосовали 57,6%, а за Додона - 42,3%.