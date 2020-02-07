Додон готов предоставить широкую автономию Приднестровью

Президент Молдовы призвал сепаратистов к переговорам. Фото: Liga

Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить непризнанной Приднестровской Молдавской республике широкую автономию.

В ходе своего видеообращения он заявил, что за последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов и решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров. Ведется работа по устранению роуминга в телефонной связи.

Додон заявил, что политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров.

"Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать достаточно большую автономию", - сказал Додон.

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На переговорах стороны должны признать общее будущее.

"Потому что не будет независимости этого региона, вы это все понимаете. Единственный выход - нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", - заявил президент Молдовы.

С 1 апреля Украина не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья. Молдова позволила приднестровцам получить нейтральные номера.