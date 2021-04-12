Дочь генерала ФСБ России нашли с простреленной грудью

В Ереване нашли застреленной 40-летнюю дочь генерала ФСБ РФ в отставке. Фото: REUTERS

В столице Армении Ереване нашли тело 40-летней дочери генерала ФСБ РФ в отставке.

У погибшей - огнестрельное ранение груди. Об этом сообщает Baza.

"На балконе жилого дома в Ереване найдено тело 40-летней женщины. Погибшая - дочь генерала ФСБ РФ в отставке. Рядом с телом обнаружено возможное орудие преступления - это, как сообщается, наградной пистолет офицера ФСБ", - говорится в сообщении.

Тело обнаружили на балконе дома по улице Давида Анахта. Полиция рассматривает три версии произошедшего: суицид, неосторожное обращение с оружием и убийство.

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В то же время Следственный комитет Армении вечером в воскресенье, 11 апреля, сообщил, что в 17:05 в полицию поступило сообщение о происшествии от гражданина.

"Следственно-оперативная группа обнаружила на диване балкона дома на улице Давида Анахта тело жительницы этой же квартиры с огнестрельным ранением в левой части грудной клетки. Рядом с телом обнаружено наградной пистолет "Макаров" ее отца с семью патронами с одной стреляной гильзой и одну пулю", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

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