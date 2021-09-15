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среда, 15 сентября 2021 14:07

Добивали ножами: охотники по ошибке убили рекордное количество дельфинов

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Добивали ножами: охотники по ошибке убили рекордное количество дельфинов
Катера загнали дельфинов на мелководье на пляже Скалаботнур. Фото: Reuters

12 сентября на Фарерских островах охотники убили стаю из 1428 белобоких дельфинов, которую на катерах загнали в узкий залив.

Настоящий размер стаи поняли лишь тогда, когда животных начали убивать, сообщает BBC. Председатель Ассоциации китобоев Фарерских островов Олавур Сюрдарберг признал, что убийства были чрезмерными. В то же время улов одобрили местные власти, поэтому закон никто не нарушал.

"Это было самое большое количество дельфинов, когда-либо убитых за один день на Фарерских островах. Предыдущий рекорд был в 1940 году, когда убили 1,2 тысячи особей", - заявил морской биолог Бьярни Миккельсен.

Катера загнали дельфинов на мелководье на пляже Скалаботнур. Добивали млекопитающих ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям. Обычно мясо китов и дельфинов делят между участниками охоты, но на этот раз его оказалось слишком много.

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Охота на морских млекопитающих — традиция на Фарерских островах. По данным правительства, охотники ежегодно вылавливают более 600 лоцманских китов. Белых дельфинов вылавливают меньше. Для Фарерских островов это устоявшийся способ добывания пищи на природе и важная часть культурной самобытности. Однако зоозащитники давно выступают против жестокой резни дельфинов.

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