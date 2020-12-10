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четверг, 10 декабря 2020 15:40

До конца президентства Трамп хочет казнить максимальное количество осужденных

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До конца президентства Трамп хочет казнить максимальное количество осужденных
Трамп может войти в историю как самый большой любитель казней среди президентов за последние 130 лет. Фото: Reuters

Пока президент Америки Дональд Трамп еще находится у власти,он пытается казнить как можно больше заключенных. Сегодня планируют казнить 5 человек, с которыми количество казненных за этот год будет 13 людей.

Трамп может войти в историю как самый большой любитель казней среди президентов за последние 130 лет, сообщает The Guardian.

"Трудно понять, почему на этом этапе президентства он хочет убить такое количество людей... Особенно, когда американская общественность проголосовала за то, чтобы его заменил кто-то другой, и тот человек заявил, что выступает против смертной казни", - отметил руководитель Информационного центра смертной казни Роберт Дангем.

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По его словам, похожие указы в последние недели своего президентства до Трампа издавал разве что Гровер Кливленд в конце XIX в. 1896 года этот президент казнил 14 осужденных.

В течение последних 17 лет федеральные казни в США не проводились. Действия Трампа ломают политическую традицию США, которая заключается в том, что президент-предшественник оставляет грядущей администрации политические вопросы, в которых расходится со своим преемником.

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Джо Байден 1990-х пролоббировал расширение списка преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, но теперь планирует покончить с ней. Его закон 1990-х непропорционально задел темнокожих людей. Из 5 заключенных, ожидающих казни, 4 - темнокожие. Единственный белый человек в этой группе - Лиза Монтгомери, осужденная за жестокое убийство беременной женщины. Она также станет единственной казненной женщиной за последние 60 лет.

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Евросоюз раскритиковал решение Соединенных Штатов Америки возобновить смертную казнь после почти 20-летней паузы. Часть казней уже состоялась, другие запланированные на декабрь и январь. Об этом сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности.

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10
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